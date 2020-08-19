Залогину предложили обзавестись инженером

Профсоюзы сделали главе депздрава интересное предложение.

Президиум Орловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ обратился к руководителю регионального департамента здравоохранения Ивану Залогину с любопытным предложением. Авторы послания просят его рассмотреть вопрос о введении в штат департамента или областного управления здравоохранения инженера или специалиста по охране труда.

«В медицинских учреждениях вопросами охраны труда занимаются различные специалисты, зачастую на условиях совместительства, уровень подготовки которых в силу ряда причин разный, что не позволяет положительно влиять на ситуацию в сфере охраны труда в медицинских учреждениях, используя при этом систему специальной оценки труда (СОУТ), не адаптированную к специфике труда медработников», — говорится в тексте обращения.

При этом авторы обращают внимание на то, что медикам в наши дни приходится иметь дело с большим количеством высокотехнологичного оборудования. Кроме того, медики «постоянно трудятся в агрессивной среде, связанной с различными вирусами и инфекциями, контактируют с зараженными пациентами и другими, вредными для здоровья, факторами, что ставит их в группу риска и приводит к ранней заболеваемости и смертности».

Именно поэтому, по мнению профсоюзов, необходимо ввести новую должность. Они считают, что уже само по себе наличие такого специалиста «позволит контролировать проведение мероприятий по охране труда и планировать их обеспечение в медицинских организациях, проводить анализ условий труда и заболеваемости, в том числе профессиональной, медицинских работников с учетом напряженности и психоэмоциональной нагрузки».

Кроме того, это может дать департаменту здравоохранения возможность участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве. Также авторы послания указывают на то, что в области необходимо создать единый организационный и методический центр по обеспечению взаимодействия по вопросам охраны и условий труда.

ИА «Орелград»