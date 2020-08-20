Глава орловского УМВД обзавелся жильем и машиной

Юрий Савенков представил декларацию о доходах.

Начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков отчитался о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Согласно его отчету, обнародованному на официальном сайте УМВД, годовой доход составил 3,348 миллиона рублей.

Это заметно больше, чем годом ранее, когда Савенков задекларировал доход в размере 2,971 миллиона рублей. При этом в графе «Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)» и у него самого, и у его супруги указано «Не имеет».

Изменилось и имущественное положение начальника УМВД, и тоже в лучшую для него сторону. Так, если еще год назад Юрий Савенков не владел никакими транспортными средствами, то в новой декларации появились сведения о принадлежащем ему автомобиле УАЗ-469 1982 года выпуска.

Кроме того, в собственности у него имеется четыре земельных участка (годом ранее было два), три квартиры (годом ранее была одна), жилой дом (годом ранее не было) и один гараж (столько же, сколько и в 2018 году). Жена Юрия Савенкова – домохозяйка. Тем не менее, ее годовой доход составил 118,5 тысячи рублей. Годом ранее она заработала 76,8 тысячи. Автотранспорта в собственности у нее нет, но имеется гараж.

ИА «Орелград»