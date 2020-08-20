Орловцы массово пожаловались на коллекторов

Более 100 жалоб на сборщиков долгов поступило от жителей региона.

В текущем году в Орловской области было зарегистрировано 109 обращений граждан, связанных с действиями коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций, «осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности». Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФССП. Напомним, именно на судебных приставов законом возложены функции по контролю за «сборщиков долгов».

Как пояснили в этом ведомстве, в основном орловцы жалуются на чрезмерную назойливость коллекторов. Последние нарушают лимиты, введенные законом на общение с должниками. Они чаще положенного звонят гражданам по телефону и отправляют им «лишние» смс-сообщения. Кроме того, коллекторы продолжают беспокоить так называемых третьих лиц, которые в ряде случаев лишь косвенно связаны с должниками, например, коллег по работе и друзей. Это одна из мер психологического давления, которая запрещена законом.

«Необходимо понимать, что не каждое заявление от гражданина может стать основанием для привлечения к ответственности коллектора, — уточнили в УФССП. — Для этого необходимо зафиксировать факты нарушений прав со стороны таких организаций. Это могут быть сведения об абоненте и номере телефона, с которого осуществляются звонки, распечатки звонков, почтовая и электронная корреспонденция, а также фото- и аудиофиксация иных нарушений».

Орловские приставы напоминают гражданам о том, что коллекторы имеют право звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Закон запрещает им применять любое давление анна должника, будь оно физическое или психологическое, а также причинять вред здоровью и имуществу граждан. Кроме того, коллекторам нельзя беспокоить граждан по ночам и приходить к ним с визитами чаще одного раза в неделю.

«Нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору, — говорят в службе судебных приставов. — За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность».

ИА «Орелград»