Орловцы значительно пополнили внебюджетные фонды города

Сборы взносов в областном центре выросли по сравнению с прошлым годом.

В январе-июле 2020 года во внебюджетные фонды города Орла поступило страховых взносов более чем 6,7 миллиарда рублей. Этот показатель на 2,7 процента, или на 176,5 миллиона рублей превысил прошлогодний уровень. Такие данные привели в управлении ФНС России по Орловской области.

По данным налоговиков, которые отвечают и за сбор взносов, рост показателей зафиксирован в этом году по всем направлениям. Например, поступления по страховым взносам в Пенсионный фонд России превысили 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 110,7 миллиона рублей, или на 2,3 процента.

В Фонд социального страхования РФ в этом году поступило страховых взносов на общую сумму 606,9 миллиона рублей, что на 1,8 процента превысило уровень прошлого года. Наконец, взносов в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования было собрано почти на 1,2 миллиарда рублей, или на 4,9 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»