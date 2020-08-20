СМИ рассказали подробности дела черных риэлторов с ущербом почти на 100 миллионов

Сейчас они на свободе.

Уголовное дело риэлторов, которые обманули десятки людей почти на 100 млн рублей, передано в Советский суд Орла. На скамье подсудимых – пять человек, которых обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Примечательно, что расплатиться со всеми обманутыми обвиняемые явно не в состоянии, но приговора суда они ждут на свободе: несмотря на многомиллионный ущерб, с них просто взяли подписку о невыезде.

Как уже писал «Орелград», речь идет о небезызвестной в Орле компании «ДОН» (Дом орловской недвижимости»). Фирма предлагала своим клиентам услуги по бронированию квартир в строящихся домах, а также покупке иной недвижимости. Чтобы получить хорошую скидку на квартиру в новостройке, надо было сразу отдать приличную сумму наличкой. Иногда после такой операции клиенты лишались отданных денег, а квартир так и не получали. В свое время интернет пестрел самыми разными отзывами о деятельности этой компании: от идеально положительных до комментариев с прямыми обвинениями в мошенничестве. Еще в 2017 году шел разговор о том, что фирма обманула «десятки людей на десятки миллионов».

Как рассказали в областной прокуратуре, следствием установлено, что с 2014 по 2018 год сотрудники фирмы обманули 62 клиентов, ущерб которым оценивается в 93 млн рублей.

ИА «ОрелРегион» взял интервью у следователя УМВД Анастасии Сергеевой, которая вела это дело. На выяснение всех обстоятельств произошедшего ей потребовалось более двух лет, учитывая время на экспертизы и общение с каждым из почти шести десятков пострадавших.

По словам Сергеевой, «ДОН» работал по принципу пирамиды: некоторые клиенты и правда успели получить хорошие скидки на жилье за счет привлечения денег от следующих покупателей. Несмотря на то, что фирмой руководила женщина, Елена Кадеева, фактически «ДОН» возглавлял Андрей Жаворонков, бывший руководитель отдела продаж «Промстройдетали». На него было зарегистрировано ООО «Ава», куда Кадеева «инвестировала» деньги, полученные от обманутых покупателей.

Риэлторы применяли самые разные схемы: были и «чистые» сделки, если речь шла об использовании ипотеки или материнского капитала. А могли и дважды продать квартиру одному и тому же человеку.

— На одного из обвиняемых — Александра Ч., который для остальных обманутых граждан изначально позиционировался как «успешный» клиент, было оформлено в собственность через агентство более 15 квартир, — рассказала СМИ Сергеева. — А приобретались они так: допустим, гражданин Иванов приобретал через «ДОН» квартиру, оформленную на Александра Ч. Иванов туда заезжал, делал ремонт, в общем, обживался, но при этом сделка между агентством и покупателем пока не оформлялась, ее заключение под разными предлогами оттягивалось. Когда Иванов полностью обустраивается в новом доме, появляется Ч. с вопросом, когда же он получит уже от Иванова свои деньги? Иванов, естественно, отвечает, что деньги за квартиру он отдал ООО «ДОН». Ч. в свою очередь заявляет, что знать ничего не знает, и требует от Иванова либо съехать из квартиры, либо отдать за нее деньги. В итоге Иванову приходилось отдавать деньги еще раз, потому что в ремонт и обустройство квартиры уже была вложена практически ее стоимость. И таких «Ивановых» было несколько человек.

Известно, что ущерб от действий мошенников составил более 93 млн рублей. При этом стоимость всего имущества подсудимых едва покрывает половину этой суммы: сообщается, что на все движимое и недвижимое имущество, которое было у обвиняемых, наложен арест. Это около 46 млн рублей. Уставной капитал «ДОНа» — 15 тысяч рублей. Как пострадавшие получат возмещение ущерба, неизвестно. Между тем, подсудимые сегодня находятся под подпиской о невыезде и ждут приговора суда дома.

ИА «Орелград»