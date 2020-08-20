Соседи через суд заставили орловца убрать камеры из подъезда

20.8.2020 | 14:37 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Мужчина установил их «для личной безопасности».

Орловца, который установил в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения, заставили их снять. Его решением вести съемку всего происходящего вокруг оказались недовольны соседи. Они заподозрили мужчину в том, что на самом деле он шпионит за ними. Дело в апелляционной инстанции рассмотрел Орловский областной суд.

Житель одной из многоэтажек без согласования с соседями установил в местах общего пользования три видеокамеры. Правда, как выяснилось позже, одна из них была муляжом. Но именно из-за этой камеры, стоявшей в подъезде на площадке 1 этажа, соседи и возмутились. Они были уверены, что благодаря работе этого устройства сосед подглядывал за ними и всегда знал, кто и во сколько ушел или вернулся домой. Помимо прочего, истцы из-за этого требовали взыскать с  «оператора» по 10 тысяч рублей морального ущерба каждому. И лишь потому, что камера оказалась муляжом, в этом требовании им отказали.

Но в целом суд согласился с доводами о том, что без согласия общего собрания собственников жилья устанавливать камеры на доме нельзя. Мужчину обязали снять аппаратуру, а места установки камер привести в первоначальное состояние.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования