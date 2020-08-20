Соседи через суд заставили орловца убрать камеры из подъезда

Мужчина установил их «для личной безопасности».

Орловца, который установил в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения, заставили их снять. Его решением вести съемку всего происходящего вокруг оказались недовольны соседи. Они заподозрили мужчину в том, что на самом деле он шпионит за ними. Дело в апелляционной инстанции рассмотрел Орловский областной суд.

Житель одной из многоэтажек без согласования с соседями установил в местах общего пользования три видеокамеры. Правда, как выяснилось позже, одна из них была муляжом. Но именно из-за этой камеры, стоявшей в подъезде на площадке 1 этажа, соседи и возмутились. Они были уверены, что благодаря работе этого устройства сосед подглядывал за ними и всегда знал, кто и во сколько ушел или вернулся домой. Помимо прочего, истцы из-за этого требовали взыскать с «оператора» по 10 тысяч рублей морального ущерба каждому. И лишь потому, что камера оказалась муляжом, в этом требовании им отказали.

Но в целом суд согласился с доводами о том, что без согласия общего собрания собственников жилья устанавливать камеры на доме нельзя. Мужчину обязали снять аппаратуру, а места установки камер привести в первоначальное состояние.

ИА «Орелград»