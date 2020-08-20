В Орле заявили о промышленном рывке в период пандемии

20.8.2020 | 7:00 Новости, Экономика

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Индекс промышленного производства в регионе официально вырос.

В июле 2020 года промышленное производство в Орловской области выросло на 5,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, хотя по сравнению с июнем текущего года снизилось на 4,4 процента. Такие данные приводит Орелстат. Удивительно, но регион сумел совершить рывок, судя по отчету, хотя несколько месяцев в нем действовали ограничения, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что весной была остановлена работа многих предприятий. Большое их количество были признаны пострадавшими от коронавируса. Однако в целом ситуация в области, видимо, осталась стабильной. Согласно представленным данным по итогам семи месяцев 2020 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,5 процента, то есть орловская промышленность нарастила показатели своей работы на 3,5 процента по сравнению с прошлым годом.

«Позитивную динамику сохранили обрабатывающие производства, где индекс производства сложился на уровне 106 процентов, — сообщает Орелстат. — Противоположная тенденция зафиксирована в сырьевом секторе (97,8 процента), обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (94,2), водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (80,3)».

По мнению статистиков, ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказывают обрабатывающие производства и энергетики. Также они отметили, что настоящий рывок совершил сектор производства пищевых продуктов, увеличивший показатели своей работы по сравнению с предыдущим годом на 17,4 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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