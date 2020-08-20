В Орловской области объявили охоту на бобра

Прятаться в лесах от охотников также придется лосям и косулям.

В Орловской области установлены сроки охоты на копытных и пушных животных. Так, охота на бобра будет разрешена в регионе в период с 1 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года, а на косулю и лося – в период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Как пояснили в областном управлении экологического надзора и природопользования, сроки установлены в соответствии с приказом Минприроды РФ и указом губернатора Орловской области.

Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на указанные виды животных в общедоступных угодьях начнется 7 сентября 2020 года. Для получения такого разрешения необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей.

Напомним, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. В списке присутствуют лоси и косули, хотя нет бобров. Так, в 2020 году на территории Орловской области разрешено добыть 61 лося и 416 косуль европейских. Общая численность этих животных в орловских лесах составляет 1337 и 9769 голов соответственно.

ИА «Орелград»