Взрывники обезвредили более 200 опасных предметов под Орлом

Спасательная операция была проведена сразу в двух районах области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, сотрудники группы специальных (взрывных) работ областной поисково-спасательной службы обезвредили более 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Они работали сразу в двух районах региона — Хотынецком и Болховском.

Так, около поселка Хотынец был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Спасатели ликвидировали его. Еще один вызов поступил из села Городище, возле которого были обнаружены и уничтожены шесть минометных мин калибра 82 мм, два снаряда калибра 45-мм, 13 гранат Ф-1, одна граната РГ-42, одна кумулятивная граната и 200 патронов калибра 7,62 мм.

«Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей, — напомнили в ГУ МЧС. — Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам».

Спасатели предупреждают, что спровоцировать подрыв боеприпаса может любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и незначительную вибрацию.

ИА «Орелград»