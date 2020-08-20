Взрывники обезвредили более 200 опасных предметов под Орлом

20.8.2020 | 7:23 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Спасательная операция была проведена сразу в двух районах области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, сотрудники группы специальных (взрывных) работ областной поисково-спасательной службы обезвредили более 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Они работали сразу в двух районах региона — Хотынецком и Болховском.

Так, около поселка Хотынец был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Спасатели ликвидировали его. Еще один вызов поступил из села Городище, возле которого были обнаружены и уничтожены шесть минометных мин калибра 82 мм, два снаряда калибра 45-мм, 13 гранат Ф-1, одна граната РГ-42, одна кумулятивная граната и 200 патронов калибра 7,62 мм.

«Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей, — напомнили в ГУ МЧС. — Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам».

Спасатели предупреждают, что спровоцировать подрыв боеприпаса может любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и незначительную вибрацию.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования