Больница имени Боткина засудила недобросовестного поставщика

Выиграть процесс учреждению помогло заключение Россельхознадзора.

В Орловской области завершился уникальный для региона судебный процесс. Иск в арбитражный суд подало одно из ООО, которое требовало взыскать с городской больницы имени Боткина задолженность за поставленное сливочное масло в сумме около 115 тысяч рублей. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и подведомственное ему бюджетное учреждение «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» выступили в качестве третьих лиц.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, сливочное масло поступило в больницу им. Боткина по товарной накладной в апреле 2019 года. Для проверки качества от этой партии были отобраны пробы, которые исследовали эксперты ФГБУ ЦНМВЛ. Лабораторный анализ показал, что масло не соответствует требованиям ГОСТ.

Получив результаты исследования, больница потребовала от поставщика заменить продукцию и заявила о своем праве не оплачивать некачественный товар. Фирма это требование проигнорировала. Более того, в последующем она вновь поставила в больницу масло, которое, как показали новые исследования, тоже не отвечало требованиям госстандарта.

Специалисты ТУ Россельхознадзора решили приглядеться к ней повнимательнее. Они изучили электронные ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий» и выяснили, что данное ООО «фигурирует в схемах нелогичного перемещения молочной продукции по территории РФ». Как говорят в ведомстве, это дало основание предположить, что «организация реализует недоброкачественную, в том числе фальсифицированную продукцию».

Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению ФГБУ ЦНМВЛ в образце сливочного масла, поставленного в больницу, было выявлено содержание растительных масел и жиров на растительной основе. Видимо, животные жиры заменялись растительными, что, помимо всего прочего, снижало себестоимость продукции и позволяло хорошо зарабатывать на ней.

Управление Россельхознадзора рекомендовало больнице им. Боткина «не допускать в пищу недоброкачественную продукцию». Медучреждение вновь проинформировало поставщика и отказалось от оплаты. В суде фирма пыталась доказать, что она не была уведомлена в письменной форме о проведении экспертизы, а протокол отбора проб якобы был получен с нарушением законодательства.

Однако эти и другие аргументы истца суд отверг. В то же время он признал обоснованными доказательства, представленные ТУ Россельхознадзора и ФГБУ ЦНМВЛ. Поэтому действия больницы были признаны правомерными.

ИА «Орелград»