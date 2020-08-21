Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 6597

21.8.2020 | 10:24 Новости, Общество

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За сутки заболели еще 39 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 6597, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 39 человек.

В то же время выздоровели 49 человек, количество победивших вирус достигло 5099. Число летальных исходов не изменилось — 101.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 946 976, за сутки диагноз подтвердился у 4870 пациентов во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 761 330 человек, умерли 16 189.

ИА «Орелград»

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