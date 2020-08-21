Облсовет оценил бюджет 2019 года

Парламентарии остались, в целом, удовлетворены работой с бюджетом.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, парламентарии приняли участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год. Напомним, вопрос о его утверждении планируется рассмотреть на ближайшей сессии. Спикер облсовета Леонид Музалевский в своем выступлении подчеркнул, что все социальные обязательства в прошлом году были исполнены.

«Налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 700 миллионов рублей, — отметил он. — В целом доходная часть бюджета выросла, все социальные обязательства исполнены, мы погасили около 300 миллионов рублей госдолга».

По данным правительства Орловской области, в минувшем году главный финансовый документ региона корректировался семь раз, как правило, в сторону увеличения. Доходы в 2019 год составили 35,119 миллиарда рублей, что на 5,7 процента выше уровня 2018 года. При этом налоговые и неналоговые доходы региональной казны составили 19,916 миллиарда рублей, превысив уровень предыдущего года на 708,3 миллиона. Из вышестоящего бюджета в казну региона поступило 15,2 миллиарда рублей.

Расходы областного бюджета в 2019 году составили 35,207 миллиарда рублей. Область потратила на 7 процентов средств больше, чем годом ранее. Значительная часть средств – 3,9 миллиарда рублей — была освоена в рамках реализации национальных проектов. В ходу слушаний было отмечено, что основным бюджетообразующим источником в 2019 году традиционно стал налог на доходы физических лиц. Он принес более 35 процентов объема собственных доходов бюджета.

«Отмечу: работа над бюджетом идет непрерывно, — сказал Леонид Музалевский. — Текущий, 2020 год, также вносит свои коррективы, в том числе в доходную и расходную части бюджета. Так, на ближайшей сессии мы будем вносить поправки. Наш президент Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке предприятий, крупного и малого бизнеса, граждан.

Поступающие из федерального центра денежные средства мы будем учитывать в нашем бюджете и перераспределять их на первоначальные нужды региона».

ИА «Орелград»