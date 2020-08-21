Осужден планировавший устроить кровавую бойню орловец

Мужчина отправился на «переговоры» с экс-женой с охотничьим ружьем.

Как сообщает Орловский районный суд, вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который едва не устроил кровавую бойню под Орлом. Было установлено, что преступления он совершил в декабре 2019 года. Как пояснили в суде, в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к деревенскому дому, в котором проживали его бывшая жена и дочь, а также отец и сестра жены.

Экс-супруга не хотела с ним разговаривать. Она попросила сестру выйти на улицу и сказать, что ее нет дома. Однако мужчина решил, что его обманывают. Он вышел из автомобиля с охотничьим ружьем в руках и выстрелил, целясь в голову женщины. Последнюю спасло от смерти только чудо: в момент выстрела она наклонилась, чтобы закрыть калитку, и заряд дроби прошел мимо. Девушка получила ожог правой половины лица первой степени.

Она убежала в дом. Семья закрылась. Гость начал стучать в дверь и требовать, чтобы его впустили внутрь. При этом он кричал: «Выходите, открывайте, я вас всех убью!». Чтобы подтвердить свои намерения он дважды выстрелил из ружья в небо. Затем еще трижды выстрелил в дверь. Ему так и не открыли. Мужчина продолжал стрелять до тех пор, пока не приехала полиция.

В суде он вину в совершении покушения на убийство не признал, мол, он стрелял не в сестру жены, а вверх, но признал, что угрожал потерпевшим убийством. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»