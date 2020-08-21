Под Орлом в кювет упала фура, которая тащила сломавшийся грузовик

21.8.2020 | 10:35 Новости, Происшествия

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В аварии есть пострадавший.

Сегодня ночью под Орлом произошло ДТП. Водитель фуры пытался помочь своему коллеге: тащил сломавшийся грузовик, но в какой-то момент сам сошел с трассы.

Инцидент произошел около 00.30 на 72 километре автодороги Орел-Тамбов. Как рассказали в региональном УГИБДД, 58-летний водитель грузовика «Мерседес Анкор» буксировал на жесткой системе сцепки другой грузовик – МАН. Машины двигались со стороны Ливен в сторону Орла.

Не справившись с управлением на ночной дороге, водитель первой фуры съехал с трассы, грузовик упал в кювет.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал пассажир фуры «Мерседес», 48-летний мужчина. С травмами его госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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