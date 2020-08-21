В Орле руководителей «Империи отдыха» признали мошенниками

За совершение мошенничества осужден экс-директор ООО «Империя отдыха».

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, вынесен приговор в отношении двух местных жительниц, которых признали виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Одна из них была единственным учредителем и генеральным директором ООО «Империя отдыха». Эта организация работала в сфере выездного туризма. По версии следствия, глава фирмы вступила в преступный сговор со своим заместителем. Целью было хищения денег клиентов.

Женщины распределили свои роли. Замдиректора привлекала клиентов и составляла от имени «Империи отдыха» договоры на оказание услуг, содержащие заведомо ложные сведения. Она же подписывала их от имени директора, оформляла кредиты в счет оплаты туров и «предоставляла клиентам недостоверную информацию о бронировании туров и их оплате». Деньги клиенты переводили на личную банковскую карту директора.

Последняя предоставляла офис, занималась рекламой для привлечения клиентов, вела переговоры и разрабатывала договоры, которые сама же и подписывала. Кроме того, она «с целью демонстрации туристических продуктов открывала личные кабинеты на сайтах туроператоров, тем самым создавала видимость законной деятельности».

В сообщении суда говорится, что с мая по сентябрь 2017 года осужденными был совершен ряд тождественных преступлений – потерпевшими по данному уголовному делу выступили 93 человека. В судебном заседании подсудимые свою вину не признали.

Экс-директор заявила, что не знала о преступных действиях своего зама, а последняя заявила, что деньгами клиентов пользовалась ее начальница, которая, к тому же, задолжала ей зарплату за три месяца. Суд, допросив потерпевших и свидетелей, пришел к выводу о доказанности вины подсудимых.Экс-директору назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 900 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания туристических услуг сроком на 3 года. Вторая подсудимая получила лишение свободы на 4 года со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания туристических услуг сроком на 3 года.

«Кроме того, в рамках уголовного дела были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением», — пояснили в Заводском райсуде. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу. Он был обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд, так что точка в этом деле еще не поставлена.

ИА «Орелград»