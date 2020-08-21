В орловской колонии обезвредили беспилотник с мобильником

21.8.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Квадрокоптер был запущен молодым человеком 1993 года рождения.

В Орловской области оперативники задержали гражданина 1993 года рождения, которого подозревают в попытке доставить на территорию режимного учреждения запрещенного предмета. Нарушение закона было пресечено сотрудниками исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в Урицком районе.

Как пояснили в пресс-службе управления ФСИН, задержанный пытался передать на территорию учреждения с помощью квадрокоптера мобильный телефон. Последний был упакован в полиэтиленовую пленку и прикреплен к беспилотному летательному аппарату.

Попытка доставки была пресечена совместными усилиями сотрудников оперативного отдела колонии и регионального управления ФСБ. Сообщается, что действовали они по ранее полученной оперативной информации. На задержанного составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Материалы будут направлены в управление ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которое решит вопрос о привлечении гражданина к ответственности.

В управлении ФСИН добавили, что это уже третья в этом году предотвращенная попытка доставки запрещенных предметов на территорию колонии с помощью квадрокоптера.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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