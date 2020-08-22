Под Орлом «чудом ожили» закрытые птицефермы

Давно закрытые предприятия каким-то образом продолжают работать.

В Орловской области специалисты управления Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» выявили две фантомные производственные площадки, которые использовались для нелегального оборота продукции птицеводства. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, оба предприятия «находятся» на территории Ливенского района.

Одна из площадок расположена в поселке Ямской Выгон. Судя по документам, которые были внесены в государственную информационную систему, она зарегистрирована на ИП Саклакову. В то же время, по данным управления ФНС России по Орловской области, ИП Саклакова прекратила свою деятельность еще в июне 2019 года.

«Вместе с тем, согласно данным системы «Меркурий», в 2020 году на площадку предпринимателя поступило 6300 цыплят, 4200 утят и 1500 гусят от предприятий, расположенных в Ростовской области, Липецкой области и Орловской областях», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

Вторую фантомную площадку инспекторы отыскали в селе Воротынск все того же Ливенского района. Она зарегистрирована на ИП Саклакова, который, по данным налоговой службы, тоже прекратил свою деятельность в 2019 году. Несмотря на это, в 2020 году в адрес данной производственной площадки также регулярно поступала живая птица. Сообщается, что всего на нее якобы было завезено 2300 голов суточных утят и цыплят.

«Кроме того, было установлено, что специалисты БУОО «Ливенская районная станция по борьбе с болезнями животных» оформили 89 транспортных электронных ветеринарных сопроводительных документов на живую птицу с указанных площадок для реализации на ярмарках выходного дня Орловской и Курской областей и 4 производственных сертификата на мясную продукцию (туши птиц, субпродукты)», — отметили в ТУ Россельхознадзора.

Это означает, что на ярмарки выходного дня в Орле, видимо, поступала нелегальная продукция из птицы. Установить ее производителя будет не просто. Впрочем, материалы своей проверки Россельхознадзор уже направил в региональное управление ФСБ. А указанные выше площадки официально переведены в статус фантомных, поэтому дельцы больше не смогут использовать их для нелегальных операций.

ИА «Орелград»