Факт незаконного отключения котельных вскрыли под Орлом

Без тепла могли остаться жилые дома и учреждения.

Орловское УФАС России сообщило о том, что гарантирующий поставщик электроэнергии исполнил предупреждение этого ведомства. Ранее в антимонопольную службу пожаловалось МУП «Коммунальник», работающее в Орловском районе. В УФАС пояснили, что это предприятие поставляет тепло и горячую воду в жилые дома и бюджетные организации. У него накопилась задолженность за «свет», и это стало поводом для энергетиков, которые прекратили поставку электрической энергии в котельные МУПа.

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу и нашла признаки нарушения закона о конкуренции. Дело в том, что «Коммунальник» относится к предприятиям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В УФАС говорят, что для таких предприятий действуют особые правила по ограничению режима потребления.

В частности, энергетики сначала обязаны направить в адрес руководства предприятия-должника соответствующее уведомление. В данном случае такого уведомления, вероятно, не оказалось, поскольку доказательств его направления представлено не было. Поэтому, как считают в УФАС, энергетики не имели правовых оснований для прекращения поставки электрической энергии в котельные МУПа.

Гарантирующему поставщику было направлено предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, путем «восстановления режима потребления электрической энергии». Спустя две недели энергетики отчитались о выполнении этого предупреждения.

ИА «Орелград»