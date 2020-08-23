Опасные подростки прошли психокоррекцию в Орловской области

Психологи системы ФСИН провели занятия с несовершеннолетними осужденными

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, спецзанятия с несовершеннолетними осужденными провели сотрудники группы психологического обеспечения областной уголовно-исполнительной инспекции. Всего они провели 34 мероприятия, которые были направлены «на предупреждение совершения подростками правонарушений и повторных преступлений».

«С целью исправления несовершеннолетнего преступника сотрудники уголовно-исполнительных инспекций в своей работе применяют целый комплекс мер, необходимых для его адаптации, — пояснили в управлении ФСИН. — Среди таких мер — психолого-профилактическая работа с условно осужденными несовершеннолетними, которая предоставляет подростку-правонарушителю возможность адаптироваться в жизненном пространстве, получить профессию, заняться правомерной деятельностью, способной удовлетворить его материальные и духовные потребности».

Профилактические беседы психологи проводят также с близкими родственниками и родителями «трудных подростков». Например, в 2020 году было проведено 12 таких консультаций. Специалисты считают эту меру достаточно эффективной, так как семья и друзья способны оказать сильное влияние на поведение подростка и его личностные качества.

«В рамках проводимых с подростками мероприятий были затронуты такие важные моменты, как восстановление и развитие позитивных интересов, формирование навыков общения, воспитание чувства социальной ответственности и дисциплины, — добавили в УФСИН. — Как отмечают психологи УИИ, после целенаправленной и кропотливой работы с подростками большинство из них начинают доверять взрослым, идут на контакт, меняются к лучшему взаимоотношения в семьях».

ИА «Орелград»