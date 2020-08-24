Орловчанку задержали за убийство мужа

Женщина зарезала супруга ножом.
50-летняя жительница Орловского района задержана по подозрению в убийстве. Следователи уверены, что женщина зарезала собственного мужа.
Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, 20 августа в деревне Становое между супругами произошел конфликт. Женщина взялась за нож и ударила мужа в грудь. Тот умер на месте происшествия.
Кто нашел тело, не сообщается. Как рассказали в ведомстве, в тот же день подозреваемую задержали при оперативном сопровождении сотрудников полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ведется следствие.
ИА «Орелград»