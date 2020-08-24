Почему все так любят черную пятницу?

Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился ещё в XIX веке, а термин «Чёрная пятница» появился в 1966 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США.

На сайте Blackfriday-Russia.Ru, представлен полный официальный список Интернет-магазинов, участвующих в ежегодной распродаже «Черная пятница 2020». Сохраняйте его в закладки, читайте наши советы, подписывайтесь на получение напоминания о старте акции, делитесь ссылкой с друзьями и да прибудет с вами экономия!

В течение трех дней «Черная пятница» 2020 года предоставит возможность запастись одеждой, обувью, аксессуарами, бытовой техникой, детскими товарами, товарами для дома, косметикой и парфюмерией, спортивными товарами, автотоварами, книгами и зоотоварами на ближайший год. Более того, акция затрагивает еще и услуги и сервисы: к примеру, можно будет купить тур в страну, в которой вы давно хотели побывать, но все как-то не складывалось…

Первые посетители всегда имеют преимущество, так как весь товар пока еще в наличии, и хотя многие предложения разлетаются в первые часы старта акции, главный день распродажи, конечно, все же пятница. Сезон распродаж, именуемый Черной пятницей, постепенно набирает обороты и в нашей стране. Объемы продаж ежегодно растут не только в торгово-сервисной сети, но и в интернет-магазинах. Не каждый может найти время посетить магазин, чтобы приобрести товар дешево и выгодно. Онлайн-коммерция – отличный выход из ситуации. Это возможность купить понравившийся товар с огромной скидкой, не выходя из дома, не простаивая в очередях. В онлайн распродаже участвует огромное количество магазинов, и их число постоянно растет. Поэтому найти понравившийся товар с огромной скидкой проблемы не составит.