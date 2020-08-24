Под Орлом автомобиль перевернулся в кювет

24.8.2020 | 11:41 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

ДТП произошло в темное время суток.

Вчера, 23 августа на трассе Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря произошло ДТП. Поздно вечером автомобиль слетел с трассы и оказался вверх колесами в кювете.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 22.00 57-летний мужчина за рулем «Рено» не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы. Авария произошла в районе 67 километра пути.

Водителя с места ДТП увезли в Краснозоренскую ЦРБ, но потом отпустили, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования