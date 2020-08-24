Под Орлом автомобиль перевернулся в кювет

ДТП произошло в темное время суток.

Вчера, 23 августа на трассе Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря произошло ДТП. Поздно вечером автомобиль слетел с трассы и оказался вверх колесами в кювете.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 22.00 57-летний мужчина за рулем «Рено» не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы. Авария произошла в районе 67 километра пути.

Водителя с места ДТП увезли в Краснозоренскую ЦРБ, но потом отпустили, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»