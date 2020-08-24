Под Орлом на «встречке» столкнулись две иномарки

В аварии пострадали двое.

Вчера около 22.30 под Орлом произошло ДТП: на встречной полосе столкнулись «Черри» и «Ниссан». По информации регионального УГИБДД, пострадала 25-летняя пассажирка второй иномарки и водитель одной из машин.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло в районе 41 километра трассы Орел-Ефремов. 45-летний водитель «Черри» выехал на «встречку» и врезался в «Ниссан», за рулем которого сидел 24-летний молодой человек.

Водитель «Черри» серьезно пострадал: его госпитализировали в областную больницу в Орле. Получила травмы и пассажирка «Ниссана».

ИА «Орелград»