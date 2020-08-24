Под Орлом поймали парня, который воровал все, что плохо лежит

Теперь его будут судить.

Музыкальный центр, продукты, детский мотоцикл – все это 17-летний парень умудрился своровать у односельчан. Полицейские завели на него уголовное дело, объединив в одну три «серии» преступной жизни юного вора.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, в отдел полиции Урицкого района в заявлениями о кражах пришли две местные жительницы и представитель учебного заведения.

У первой из них пропал музыкальный центр, который стоял в летней кухне. Судя по всему, злоумышленник пробрался в строение через форточку. Стоимость пропажи гражданка оценила в 10 тысяч рублей. У второй женщины из двора дома неизвестные похитили детский мотоцикл. А в местном учебном заведении кто-то, разбив окно, украл продукты.

Полицейские уже нашли подозреваемого – им оказался 17-летний местный житель, его пришлось допрашивать в присутствии законных представителей. Парень даже не успел «пристроить» похищенное: все имущество вернулось к законным владельцам.

Сейчас юный вор находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»