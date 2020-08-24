В Орле произошло ДТП с пьяным водителем

24.8.2020 | 9:37 Новости, Происшествия

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В районе магазина «Орел» столкнулись две иномарки.

Фото/Вконтакте

Вечером 21 августа в районе магазина «Орел» в областном центре столкнулись две иномарки. Как рассказали полицейские, водитель одной из них был пьян. Но ДТП произошло не по его вине.

По информации пресс-службы регионального УМВД, на регулируемом перекрестке в районе дома №120 по улице Октябрьской 30-летний водитель «Фольксваген Поло» поворачивал на зеленый сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу «Фольксваген Гольф», за рулем которого был нетрезвый 33-летний мужчина.

В аварии пострадали четыре человека — водитель «Гольфа» и три пассажирки обоих иномарок.

ИА «Орелград»

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