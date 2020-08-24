В Орловской области резко вырос уровень зарплат

24.8.2020 | 7:04 Новости, Экономика

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Средний заработок в регионе перевалил за отметку в 33 тысячи рублей в месяц.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. Согласно отчету средняя номинальная зарплата, начисленная за июнь 2020 года, в регионе составила 33475 рублей. По сравнению с маем этого года она выросла сразу на 5,2 процента, а по сравнению с июнем 2019 года – увеличилась на 6,5 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2020 года увеличилась по сравнению с июнем 2019 года на 3 процента», — отметили в Орелстате.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 1 августа 2020 года ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил. Официально задолженности перед работниками в регионе нет уже два месяца подряд. Напомним, что на начало мая 2020 года она составляла 8,9 миллиона рублей, на начало июня – 7,9 миллиона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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