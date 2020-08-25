Chevrolet отзывает Corvette из-за открывания багажника

Компания Chevrolet объявляет отзывную кампанию для суперкара Corvette, которая должна устранить самопроизвольное открывание переднего багажника.

Владельцы суперкара Chevrolet Corvette восьмого поколения с недавних пор стали жаловаться на передний багажник, который может открыться во время движения и тем самым создать аварийную ситуацию. Подобных инцидентов с апреля текущего года зафиксировано уже 10 — в каждом из них водители утверждали, что крышка багажного отсека внезапно открывалась при разгоне без каких-либо предупреждений о незакрытом багажнике на панели приборов. Теперь, как сообщает издание Road and Track, Chevrolet всё-таки отзывает Corvette из-за открывания багажника, сообщил портал DR1VER.RU.

Мероприятие затронет 6661 автомобиль, выпущенный в 2020 году. Проблему самопроизвольного открывания крышки багажного отсека на ходу компания намерена решить путём обновления программного обеспечения, которое ограничит скорость автомобиля до 26 миль в час (42 километра в час), если бортовой компьютер обнаружит, что замок багажника не закрыт. Апдейт также изменит алгоритм работы кнопок открывания багажника на ключе зажигания и водительской двери, чтобы предотвратить их случайные нажатия.

Несмотря на то, что поклонники Corvette ждут обновление в линейке суперкара, новое видео, вероятно, посвящено существующей модели, которая в 2021 году будет предлагаться с новыми вариантами раскраски. Скорее всего, американский концерн предложит несколько новых «пакетов» экстерьера, которые позволят индивидуализировать будущие C8. В свою очередь трековый Corvette Z06, который должен получить 5,5-литровый V8 вряд ли появится в ближайшее время.