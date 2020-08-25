Блохин простит долги умершим гражданам

Областные власти не будут взимать безнадежные долги.

В Орле утвердили порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Орловской области. Соответствующий приказ издал глава регионального департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин. Речь идет о платежах, в отношении которых этот департамент «осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета».

Как следует из документа, признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется по мере необходимости. В приказе перечислены случаи, при которых такое будет возможно. Так, невыплаченные в установленный срок платежи будут признаны безнадежными к взысканию в случае смерти физического лица, задолжавшего платежи в бюджет региона, или объявления такого гражданина умершим в установленном законом порядке.

Также задолженность не будет взыскиваться в случае признания банкротом индивидуального предпринимателя или гражданина, ликвидации организации, амнистии или помилования осужденных к наказанию в виде штрафа, окончания исполнительного производства, исключения юрлица из единого государственного реестра, а также в случае прекращения исполнения постановления о назначении административного наказания. Для решения таких вопросов при департаменте будет создана специальная «комиссия администратора доходов по поступлению и выбытию активов».

ИА «Орелград»