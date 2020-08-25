Камера возле обладминистрации в Орле собрала штрафов почти на 0,5 млн рублей

Власти хотят установить еще 6 комплексов видеофиксации.

К 1 октября в Орловской области планируется ввод в эксплуатацию 6 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры установят на новых местах. Еще девять комплексов видеофиксации переместят на другие улицы в два этапа. О работе камер, которые фиксируют нарушения правил орловскими водителями, на совещании в обладминистрации рассказал начальник «Орелтранссигнала» Егор Залыгин.

Сообщается, что благодаря комплексу «Орлан», установленному в районе дома №43 по улице Ленина в Орле, всего за месяц (с 10 июля 2020 года по текущую дату) вынесено 309 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 463 500 рублей. «Поступающие с указанного прибора фотоматериалы обладают абсолютно достаточной доказательной базой для вынесения постановлений о правонарушениях», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Еще один подобный комплекс — «Кордон.Про» М – уже тестируют для выявления нарушений скоростного режима на трассе Орел-Брянск. Комплекс может работать и в движении, при установке на автомобиль, рассказал Залыгин. Он также пояснил, что смена мест дислокации приборов фото и видео-фиксации периодически осуществляется в целях повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы.

— В настоящее время осуществляется передислокация еще 6 комплексов. Окончание работ по монтажу оборудования на новых местах дислокации запланировано к 1 сентября 2020 года, ввод в эксплуатацию – к 1 октября 2020 года, — уточнил Залыгин.

ИА «Орелград»