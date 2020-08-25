Орловским ветеринарам купили новые машины

На покупку техники из бюджета потратили более 3 млн рублей.

Ветеринарные учреждения Орловской области получили три машины Lada Largus и грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости «УАЗ Фермер». Об обновлении автопарка рассказал начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский.

Сообщается, что машины купили в рамках госпрограммы по развитию ветеринарной службы. Техника обошлась бюджету в 3,2 млн рублей.

Еще 3,7 миллиона потратили на закупку лекарств и биопрепаратов для противоэпизоотических мероприятий против болезней животных. В прошлом году на эти цели федеральный бюджет дал 10,9 млн рублей. По словам Максимовского, в текущем году поставки препаратов еще ожидаются.

ИА «Орелград»