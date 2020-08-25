Поездка по проселочной дороге обернулась для орловца уголовным делом

Мужчину на грунтовке задержали сотрудники полиции.

Житель Малоархангельского района повторно попался пьяным за рулем. Как рассказали в районном суде, автомобиль «Лада» был остановлен сотрудниками местного отдела ГИБДД на проселочной дороге. За рулем находился мужчина, который чуть ранее был подвергнут судом административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Причем на момент, когда его остановили сотрудники ГИБДД, установленный срок лишения прав еще не истек. Возможно, мужчина думал, что уж на проселочной грунтовой автодороге никто его не остановит. Однако он просчитался.

В результате на него завели уголовное дело. Свою вину «пьяный» водитель признал полностью. Он попросил рассмотреть его дело в особом порядке, что и было сделано. Суд приговорил его к наказанию в виде обязательных работ сроком 240 часов и лишил права управления транспортными средствами на 2 года. Осужденный не стал обжаловать приговор.

ИА «Орелград»