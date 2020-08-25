В Орловской области увеличилось число случаев внебольничных пневмоний

25.8.2020 | 9:24 Медицина, Новости

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Только 74 из 179 случаев сопровождаются коронавирусом

В Орловской области увеличилось число случаев внебольничных пневмоний. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

С 17 по 23 августа такой диагноз поставили 179 пациентам. Показатель заболеваемости достиг 24,21 на 100 тысяч населения. На предыдущей неделе внебольничной пневмонией заразились всего 157 человек.

Только 74 из 179 случаев внебольничной пневмонии сопровождаются коронавирусом (неделей ранее – 47 из 157). Каждый пятый орловец переносит COVID-19 с пневмонией; у половины наблюдаются признаки ОРВИ, у оставшихся 30% инфекция протекает бессимптомно.

В целом с начала 2020 года на Орловщине зафиксировано 4628 случаев внебольничных пневмоний – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (2343). Из них у 1311 подтвердился анализ на COVID-19.

ИА «Орелград»

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