Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 104

Еще один человек скончался

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 104, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки скончался еще один человек.

Вместе с тем медики диагностировали COVID-19 у 39 жителей Орловщины. Общее число достигло 6808. Выздоровели 5340 человек (+45 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 970 865. За последние сутки диагноз подтвердился у 4676 человек, из них 1252 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 786 150 человек, умерли 16 683.

ИА «Орелград»