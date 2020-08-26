Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 104

26.8.2020 | 10:32 Новости, Общество

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Еще один человек скончался

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 104, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки скончался еще один человек.

Вместе с тем медики диагностировали COVID-19 у 39 жителей Орловщины. Общее число достигло 6808. Выздоровели 5340 человек (+45 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 970 865. За последние сутки диагноз подтвердился у 4676 человек, из них 1252 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 786 150 человек, умерли 16 683.

ИА «Орелград»

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