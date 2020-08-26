Фельдшер Дмитрий Серегин заразился коронавирусом

Он виделся на суде с советником губернатора Сергеем Лежневым

Фельдшер орловской станции скорой помощи (ССМП), кандидат в депутаты горсовета Дмитрий Серегин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ну вот и мой черед пришёл. Вполне ожидаемо, учитывая мою специальность», — написал Серегин, приложив результаты анализов.

Фельдшер рассказал «Орелграду», что не госпитализирован и болеет дома. Температура держится на уровне 37 градусов, из симптомов есть кашель, головная боль, утомляемость и потеря обоняния, поделился Серегин.

«Лечение мне назначено, завтра привезут. В целом для меня ситуация ожидаемая. Отношусь к ней в чем-то положительно, лучше сейчас, чем осенью или зимой, когда пойдут и грипп, и сезонные ОРВИ», — отметил Серегин.

Медик рассчитывает поправиться к выборам в горсовет 13 сентября. Но следующее заседание по иску против советника губернатора Сергея Лежнева, которое состоится 31 августа, Серегин не попадет — его будет представлять адвокат. Кстати, Серегин и Лежнев виделись на прошлом заседании — фельдшер посоветовал чиновнику сдать тест на коронавирус, хоть оба и были в масках.

Как уже писал «Орелград», Серегин, который по совместительству является координатором орловского отделения профсоюза «Действие», донес проблемы орловской медицины в период пандемии коронавируса до председателя «Справедливой России», экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи».

Серегин оценил «словесное многообразие, изобилующее жаргонизмами моих школьных лет» и даже поблагодарил Лежнева за то, что тот наглядно показал, какие люди работают в помощниках у губернатора Клычкова. После скандала о хамстве советника губернатора Андрея Клычкова узнали на федеральном уровне.

ИА «Орелград»