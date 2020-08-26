Клычков показал, какой будет детская поликлиника в Орле после ремонта

Медучреждение украсят новым входом и белой мебелью.

Губернатор Андрей Клычков показал, какой после ремонта может стать детская поликлиника №2 в Орле, расположенная на улице 8 Марта. В Сети глава региона поделился визуальным проектом отремонтированного медучреждения и рассказал, что ремонт уже начался.

— Как вы помните, весной в ходе рабочей поездки в медучреждения города Орла я давал поручение разработать типовые проекты по объектам здравоохранения и провести ремонт входных групп. Соответствующие работы были проделаны во взрослых поликлиниках. Сегодня делюсь с вами фотографиями входной системы детской поликлиники № 2 города Орла. Так она будет выглядеть. Ремонтные работы уже начаты, — написал Клычков.

Судя по фото, интерьер детской поликлиники хотят выдержать в белой цветовой гамме. Белыми представлены не только стены, но и сиденья в коридорах, двери в кабинеты и пеленальные столики.

Губернатор уверил, что «внутри все организовано с учетом требований к эффективному оказанию медицинских услуг, удобства персонала и возрастной специфики».

ИА «Орелград»