Названы условия обучения студентов в условиях угрозы COVID-19

В Орле до студентов довели условия обучения в период пандемии.

Крупнейший вуз Орловской области, Орловский госуниверситет имени Тургенева, обнародовал условия обучения в наступающем учебном году. Соответствующий приказ издал врио ректора ОГУ Александр Федотов. Документ под названием «О подготовке к началу 2020-2021 учебного года в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» опубликован в свободном доступе на сайте вуза. Как пояснили в ОГУ, он содержит информацию о форматах организации учебного процесса и прочих аспектах, связанных с функционированием университета.

Учебный год начнется, как обычно, 1 сентября. Для разных студентов установлены разные форматы обучения. Так, в дистанционном режиме грызть гранит науки будут иностранные граждане, находящиеся за пределами РФ. Такой же формат введен для очно-заочной и заочной форм обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Для остальных студентов будет действовать смешанный формат, который предполагает использование очного обучения с применением электронных технологий дистанционной связи. Проведение массовых мероприятий в вузе будет запрещено вплоть до особого распоряжения. Работникам и обучающимся раздадут памятки о профилактике коронавируса. Лекции будут читаться в дистанционном режиме. За группами студентов будут закреплены отдельные аудитории. Преподавателей из «группы риска» к очной работе не допустят – они будут обучать студентов на расстоянии.

Проведение занятий по физкультуре будет организовано в основном на открытом воздухе. Впрочем, здесь многое будет зависеть и от погоды. Как и в других учреждениях, в университете планируют часто проводить уборки с применением дезинфицирующих средств. Что касается студентов-иностранцев, которые все-таки приедут в Орел, то их собираются выдерживать в изоляции в течение 14 дней после приезда.

ИА «Орелград»