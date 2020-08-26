Орловский бизнес здорово нажился на пандемии

Регион вошел в число лидеров по росту прибыли.

Российский бизнес показал сильнейшее падение прибыли за последние 16 лет, однако ряд регионов, наоборот, нарастили свои показатели. К такому выводу пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. С краткой версией ее отчета можно ознакомиться на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей Орловской области.

Сообщается, что финансовые показатели бизнеса ухудшились в 58 регионах, а в 27, наоборот, улучшились. В число последних вошла и Орловская область, причем ее показатель оказался одним из самых высоких в России – плюс 61 процент по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для сравнения, лидером ТОП-10 по росту прибыли стал Алтай (+574 процента), выигравший от начавшегося наплыва туристов на фоне закрытых границ.

Предприятия Белгородской области нарастили показатели на 237 процентов, Мордовии – на 108, Мурманской области – на 100, Бурятии – на 80, Смоленской области – на 76, Кировской области – на 74, Дагестана – на 70 и Нижегородской области – на 69. Таким образом, Орловская область замкнула десятку лучших регионов.

Более того, орловский бизнес умудрился обойти столичных коллег. Так, Москва заняла в рейтинге 13-ю строчку. Финансовый результат столичного бизнеса ухудшился на 107 процентов. Санкт-Петербург расположился на 33-м месте. В этом городе бизнес заработал на 65 процентов меньше, чем год назад, хотя и сумел избежать убытка. Ну а абсолютным антирекордсменом стал бизнес Ингушетии, финансовый результат которого за коронавирусную весну ухудшился на 3260 процентов.

ИА «Орелград»