Под Орлом «Шевроле» вылетела с трассы и врезалась в столб

26.8.2020 | 11:49 Новости, Происшествия

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Иномарка пыталась уйти от столкновения с «пятнашкой».

Вчера, 25 августа под Орлом произошло ДТП: водитель иномарки пытался уйти от столкновения с нарушившим правила авто. Но вынужденный маневр все равно привел к печальным последствиям: «Шевроле» оказалась вверх колесами за обочиной.

Авария произошла около 17.30 в районе 13 километра трассы Орел-Ефремов. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 33-летний водитель ВАЗ-2115 выезжал со второстепенной дороги от деревни Крутая Гора. При этом он не уступил дорогу и создал помеху для движения «Шевроле Лачетти», уточнили в ведомстве.

Иномарка съехала с трассы, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.

Сообщается, что 31-летний водитель «Шевроле» серьезно пострадал, его госпитализировали.

ИА «Орелград»

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