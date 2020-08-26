Под Орлом «Жигули» сбили женщину на «зебре»

Авария произошла во Мценске.

62-летняя женщина пострадала в аварии во Мценске 25 августа. Она переходила дорогу по «зебре», но оказалась под колесами «Жигулей».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, женщину сбил 55-летний водитель на ВАЗ-2114. Около 17.30 мужчина ехал по улице К.Маркса со стороны улицы Кузьмина, где неподалеку от дома №14 сбил пешехода.

Как уточнили в ведомстве, женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы. С места ДТП пострадавшую увезли в больницу: ее пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»