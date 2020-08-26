В Ливнах возле палатки с шаурмой зарезали мужчину

Орловские силовики уже нашли подозреваемого.

В СКР по Орловской области отчитались о раскрытии убийства «по горячим следам». В Ливнах возле палатки с шаурмой поссорились двое мужчин. Один из них несколько раз пырнул оппонента ножом.

Как рассказали в силовом ведомстве, 24 августа в Ливенскую ЦРБ поступил пациент в тяжелом состоянии. Медики обнаружили на теле 49-летнего местного жителя множественные ножевые ранения. Пациент через некоторое время скончался. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Установить и задержать подозреваемого удалось сотрудникам МВД «по горячим следам». Им оказался 35-летний местный житель.

По версии следствия, убийца, находясь около торгового павильона, поссорился с потерпевшим. В ходе конфликта молодой человек несколько раз ударил оппонента ножом.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»