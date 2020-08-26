В Орле чиновники объяснили, как стать многодетной матерью

Получить соответствующий статус можно будет по новым правилам.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов утвердил порядок установления статуса многодетной семьи. Этот документ отменяет все ранее действовавшие акты и регламентирует саму процедуру. Согласно ему статус многодетной семьи Орловской области устанавливается при наличии гражданства РФ у ее членов.

Кроме того, члены семьи должны иметь место жительства на территории Орловской области и должны воспитывать трех и более детей до восемнадцатилетнего возраста. Учитываться будут и достигшие совершеннолетия дети, если они являются учащимися, студентами или курсантами, либо проходящими военную службу по призыву. Но такие члены многодетных семей будут считаться детьми только до достижения ими возраста 23 лет и при условии, что они не вступили в брак.

Для установления статуса не будут учитываться дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, в отношении которых отменено усыновление, отбывающие наказание в местах лишения свободы, объявленные дееспособными или являющиеся дееспособными в полном объеме в случае вступления в брак в возрасте до 18 лет (со дня вступления в брак).

Для установления статуса многодетной семьи родители и усыновители должны обратиться в местный филиал Областного центра социальной защиты населения. К заявлению потребуется приложить пакет документов. Учреждение соцзащиты обязано в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принять решение об установлении статуса многодетной семьи либо об отказе в этом.

ИА «Орелград»