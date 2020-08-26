В Орле лоб в лоб столкнулись две иномарки

26.8.2020 | 11:00 Новости, Происшествия

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Водитель одной из машин получила травмы.

Вчера, 25 августа в Орел столкнулись две иномарки. Водитель одной из них выехал на полосу встречного движения.

ДТП произошло около 11.30 в районе дома №181А по улице Орджоникидзе. Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 42-летний мужчина за рулем «Лифан Бриз» ехал по улице Московской со стороны улицы Орджоникидзе.

Он столкнулся с «Шевроле Авео», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 31-летняя водитель «Шевроле» получила травмы. Но после оказания помощи ее отпустили домой, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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