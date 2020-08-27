Орел отправил на Украину продукты переработки зерна

Орловская область успешно экспортировала зерновую продукцию.

В августе с территории Орловской области в другие страны было экспортировано более 30 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Такие данные привела пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сообщается, что именно такой объем продукции был проконтролирован сотрудниками этого ведомства. Речь идет только о грузах, предназначенных для вывоза из Российской Федерации.

«Более чем в 10 стран мира с территории региона было экспортировано 29,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, масличных культур, а также 0,8 тысячи тонн продуктов переработки зерна и других продовольственных грузов, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Зерно пшеницы, ячменя, сои, рапса и люпина преимущественно экспортировалось в Латвию и Беларусь, а продукты переработки зерна — в Беларусь, Азербайджан, Молдову, Украину, Чехию, Германию, Китай и другие страны».

В ведомстве подчеркнули, что вся отправленная за рубеж продукция соответствовала требованиям Евразийского экономического союза и стран, куда она поступила. Качество строго проверялось перед отгрузкой. Так, подкарантинные грузы прошли исследования в аккредитованной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Ни в одной партии карантинных организмов эксперты не обнаружили. Также сообщается, что специалистами управления Россельхознадзора на вывозимую продукцию был оформлен 471 фитосанитарный сертификат.

ИА «Орелград»