Орловским осужденным дали право на 15-минутные переговоры

Возможность видеообщения с родственниками появилась в КП-3.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, еще в одном режимном учреждении региона установлена система видеосвязи. Возможность вести видеопереговоры с родными и близкими получили осужденные, отбывающие срок в колонии-поселении №3.

Она расположена в Кромском районе и предназначена для лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших лишение свободы, а также для осужденных, переведенных из ИК общего и строгого режима. Лимит наполнения этой колонии составляет 400 мест.

«Осужденные колонии-поселения №3 так же, как и в других учреждениях, где имеется такая возможность, оценили преимущества новой системы, — рассказали в УФСИН. — В отличие от обычных телефонных переговоров, видеопереговоры позволяют не только слышать, но и видеть своих родных и близких».

В ведомстве уточнили, что видеопереговоры предоставляются осужденным по их письменному заявлению, а их продолжительность не превышает 15 минут. Главное условие: у вызываемого абонента должен быть либо компьютер с веб-камерой, либо мобильный телефон, на котором установлено специальное приложение.

«Кроме того, такая возможность общаться с родными по видеосвязи есть у осужденных ИК-5, ИК-6 и СИЗО-1», — напомнили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ИА «Орелград»