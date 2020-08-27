Спустя годы власти Орла все-таки сделают остановку на улице 60-летия Октября

27.8.2020 | 13:37 Новости, Общество

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Местные жители много лет просили установить здесь павильон.

Власти Орла объявили, что на улице 60-летия Октября установят павильон для пассажиров общественного транспорта. Много лет местные жители просили организовать здесь нормальную остановку: ждать маршрутку им приходится на узком тротуаре под открытым небом.

В свое время здесь была остановка по требованию, в ходе очередной транспортной реформы ее узаконили, потом убрали, а потом снова разрешили маршруткам высаживать пассажиров.

Как рассказал журналистам первый замначальника УКХ Артем Москвичеков,  сейчас подрядчик ООО «Дорстрой 57» ремонтирует тротуары на ул. 60-летия Октября. По информации УКХ, подрядчику для этого придется расширить тротуар и перенести опоры освещения.

ИА «Орелград»

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