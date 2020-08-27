Убийца орловчанки две недели скрывался от следствия

Его задержали, и он уже сознался в преступлении.

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 50-летней орловчанки. Тело жертвы обнаружили еще 14 августа. Почти две недели понадобилось следователям, чтобы найти злоумышленника по уликам, собранным на месте преступления.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, тело женщины с признаками насильственной смерти нашли во дворе одного из домов в Заводском районе Орла. Каких-либо данных о возможном убийце у следствия поначалу не было. Но благодаря уликам, оставшимся на месте преступления, 26 августа силовикам удалось найти потенциального преступника. Сообщается, что задержать убийцу следователям помогли оперативники полиции.

Преступником оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Его обнаружили полицейские в лесополосе в Железнодорожном районе. Он там жил с момента совершения преступления и оборудовал для ночлега лежанку.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что убил потерпевшую в ходе конфликта: они поссорились, когда вместе выпивали.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области.

ИА «Орелград»