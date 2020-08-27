Улицу Тульскую в Орле не успеют отремонтировать в срок

Рабочим пришлось поднимать почти 200 люков и делать бордюры вручную.

Ремонт на улице Тульской в Орле не успеют закончить в установленный госконтрактом срок. После 31 августа подрядчику потребуется еще минимум две недели, чтобы завершить начатые работы. Об этом стало известно во время очередного объезда города главой администрации Орла Александром Муромским.

Ремонт Тульской по контракту с УКХ г. Орла выполняет ООО «МонолитСтрой». Сроки существенно сдвигаются из-за специфики частного сектора, через который пролегает улица Тульская. Дома подключены к водопроводу, а он находится под проезжей частью. По словам представителя подрядчика, рабочие подняли практически все люки на улице: 170 единиц на проезжей части и около 40 на тротуарах.

Также задержка сроков вызвана тем, что бордюры приходится устанавливать вручную из-за их тесного соседства с заборами частных домов.

ИА «Орелград»