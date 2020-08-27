В МЧС рассказали о проверках яхт и лодок на Орловщине

Сотрудники ведомства провели публичные обсуждения своей практики.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области, публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за первое полугодие 2020 года прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие представители различных контролирующих органов, включая прокуратуру региона, а также бизнес-сообщества и общественных объединений.

Один из пунктов повестки дня был посвящен ситуации на водоемах. Сообщается, что в текущем году сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам было проведено 192 рейда и патрулирования, причем в 138 из них также участвовали спасатели и полицейские. Всего было выявлено 11 нарушений правил плавания и эксплуатации маломерных судов. Столько же было вынесено постановлений о назначении административных наказаний. В пяти случаях нарушителей оштрафовали, а шестеро виновников отделались предупреждениями.

«Наиболее распространенными нарушениями являются формальный подход к подготовке маломерного судна к выходу в плавание и несоблюдение правил эксплуатации и управления маломерным судном, — пояснили в ГУ МЧС. — Юридические лица и индивидуальные предприниматели к административной ответственности не привлекались».

В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году происшествий с маломерными судами на водных объектах Орловской области зарегистрировано не было. В то же время, по оперативным данным, с начала года на водных объектах региона погибли 9 человек, тогда как год назад погибших было пятеро.

В ГУ МЧС добавили, что в первой половине текущего года также было проведено 38 освидетельствований пляжей. В результате к эксплуатации было допущено 32 пляжа, в том числе два в детских загородных оздоровительных учреждениях.

ИА «Орелград»