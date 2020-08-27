В Орле оценили идею защиты прав граждан при ИЖС

Строить индивидуальное жилье населению станет проще.

«Единая Россия» разработает механизмы защиты прав граждан при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Об этом сообщили в региональном отделении партии. Идея заключается в том, чтобы не переписать уже действующие в регионах жилищные программы, а сделать их доступнее для граждан. Например, лидер партии Дмитрий Медведев отметил, что «проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще».

Так, три года назад в России появился механизм эскроу-счетов. Он предназначен для защиты прав дольщиков и работает достаточно эффективно. Но сфера ИЖС как бы выпала из законодательства. Люди, приобретающие частные дома, фактически не защищены. Работать с эскроу-счетами у них права нет, а ипотеку, как правило, на частные дома не дают, только на квартиры. В то же время, по данным опросов, порядка 40 процентов граждан предпочитают иметь свой дом, а не жить в квартире. Идею создания механизма защиты для участников ИЖС оценили и в Орле.

«Строительство частных жилых домов востребовано, но не всегда доступно, — считает секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский. – Например, ипотека в большей степени направлена на покупку квартир в многоэтажных домах. Поэтому сейчас партии совместно с экспертным сообществом необходимо разработать комплекс мер, направленных на повышение доступности индивидуального жилищного строительства. Это и создание банка типовых проектов ИЖС, и разработка новых ипотечных продуктов, и совершенствование законодательной базы».

Кстати, партийцы планируют приступить к разработке законопроектов по повышению доступности жилья уже этой осенью.

ИА «Орелград»