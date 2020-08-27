В Орле за полгода на медстрахование потратили более 4,5 млрд рублей

27.8.2020 | 17:00 Новости, Общество

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ТФОМС представил отчет о своей работе за первое полугодие 2020 года.

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Орловской области представил на согласование депутатам Орловского облсовета полугодовой отчет о расходах средств своего бюджета. Из документа следует, что за первое полугодие 2020 года они составили 4,62 миллиарда рублей, или 46,5 процента годового плана.

При этом расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 4,569 миллиарда рублей, или 98,9 процента от общей суммы затрат бюджета Фонда в этом году.

В своем отчете ТФОМС поясняет, что 88,234 миллиона рублей были потрачены на оплату лечения граждан, застрахованных в других субъектах РФ, а 362,8 миллиона – на оплату лечения граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами.

Чуть более 16 миллионов рублей было направлено на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медоборудования. Еще 1,314 миллиона рублей было выделено на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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